Потери России в войне перевалили за 90 тысяч военных
Пятница, 2 декабря 2022, 08:41
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 90 тысяч вояк, 2 916 танков, 5 883 боевых бронированных машины и 1 564 беспилотника.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 90 090 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 2 916 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 5 883 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 1 905 (+1) ед,
- РСЗО – 395 (+0) ед,
- средств ПВО – 210 (+0) ед,
- самолетов – 280 (+0) ед,
- вертолетов – 262 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 564 (+2) ед,
- крылатых ракет – 531 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 464 (+23) ед,
- специальной техники – 163 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.
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