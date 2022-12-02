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Потери России в войне перевалили за 90 тысяч военных

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 08:41
Украинские защитники уничтожают врага. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла более 90 тысяч вояк, 2 916 танков, 5 883 боевых бронированных машины и 1 564 беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.12 ориентировочно составили: 

  • личного состава – около 90 090 (+650) человек ликвидировано,
  • танков – 2 916 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 883 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 1 905 (+1) ед,
  • РСЗО – 395 (+0) ед,
  • средств ПВО – 210 (+0) ед,
  • самолетов – 280 (+0) ед,
  • вертолетов – 262 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 564 (+2) ед,
  • крылатых ракет – 531 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 464 (+23) ед,
  • специальной техники – 163 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Лиманском направлениях. 

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Темы: РосcиявойнаГенштаб
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