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"Без паники!": на Сумщине будут тестировать новый вид оповещений

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 10:41
Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное с сайта ГСЧС

2 декабря в Сумской области будут тестировать новый способ оповещения населения с помощью спецавтомобилей ГСЧС, власти просят людей не паниковать.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Внимание. Без паники! 2 декабря в городах Сумщины, начиная с 10 утра, с помощью спецавтомобилей ГСЧС будет проводиться тестирование оповещения населения".

Детали: По словам главы ОВА, в пятницу будут транслировать объявления о функционировании "пунктов несокрушимости".

Живицкий уточнил, что в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, такие сообщения через спецмашины ГСЧС будут одним из вариантов оповещения об угрозах и опасностях.

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Темы: Сумская областьГСЧС
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