"Без паники!": на Сумщине будут тестировать новый вид оповещений

2 декабря в Сумской области будут тестировать новый способ оповещения населения с помощью спецавтомобилей ГСЧС, власти просят людей не паниковать.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Внимание. Без паники! 2 декабря в городах Сумщины, начиная с 10 утра, с помощью спецавтомобилей ГСЧС будет проводиться тестирование оповещения населения".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, в пятницу будут транслировать объявления о функционировании "пунктов несокрушимости".

Живицкий уточнил, что в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, такие сообщения через спецмашины ГСЧС будут одним из вариантов оповещения об угрозах и опасностях.