Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Без паники!": на Сумщине будут тестировать новый вид оповещений

Ирина БалачукПятница, 2 декабря 2022, 09:41
Без паники!: на Сумщине будут тестировать новый вид оповещений
Спасатель ГСЧС. Фото иллюстративное с сайта ГСЧС

2 декабря в Сумской области будут тестировать новый способ оповещения населения с помощью спецавтомобилей ГСЧС, власти просят людей не паниковать.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Внимание. Без паники! 2 декабря в городах Сумщины, начиная с 10 утра, с помощью спецавтомобилей ГСЧС будет проводиться тестирование оповещения населения".

Реклама:

Детали: По словам главы ОВА, в пятницу будут транслировать объявления о функционировании "пунктов несокрушимости".

Живицкий уточнил, что в экстренных ситуациях, при длительном отсутствии электроэнергии, такие сообщения через спецмашины ГСЧС будут одним из вариантов оповещения об угрозах и опасностях.

Темы: Сумская областьГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Сумская область
Россияне в полдень обстреляли пограничный район Сумской области: 4 раненых, разрушенные дома
Обстрелы Сумщины: за сутки – более 200 взрывов, повреждены дома и техника
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Последние новости
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
обновляетсяВ Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: