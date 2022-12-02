"Без паніки!": на Сумщині тестуватимуть новий вид оповіщень

2 грудня у Сумській області тестуватимуть новий спосіб оповіщення населення за допомогою спецавтомобілів ДСНС, влада просить людей не панікувати.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Увага. Без паніки! 2 грудня в містах Сумщини, починаючи з 10 ранку, за допомогою спецавтомобілів ДСНС буде проводитись тестування оповіщення населення".

Деталі: За словами голови ОВА, у п’ятницю будуть транслювати оголошення про функціонування "пунктів незламності".



Живицький уточнив, що в екстрених ситуаціях, за тривалої відсутності електроенергії, такі повідомлення через спецмашини ДСНС будуть одним із варіантів оповіщення про загрози і небезпеки.