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"Без паніки!": на Сумщині тестуватимуть новий вид оповіщень

Ірина БалачукП'ятниця, 2 грудня 2022, 10:41
Рятувальник ДСНС. Фото ілюстративне з сайту ДСНС

2 грудня у Сумській області тестуватимуть новий спосіб оповіщення населення за допомогою спецавтомобілів ДСНС, влада просить людей не панікувати.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Пряма мова Живицького: "Увага. Без паніки! 2 грудня в містах Сумщини, починаючи з 10 ранку, за допомогою спецавтомобілів ДСНС буде проводитись тестування оповіщення населення".

Деталі: За словами голови ОВА, у п’ятницю будуть транслювати оголошення про функціонування "пунктів незламності".

Живицький уточнив, що в екстрених ситуаціях, за тривалої відсутності електроенергії, такі повідомлення через спецмашини ДСНС будуть одним із варіантів оповіщення про загрози і небезпеки.

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Теми: Сумська областьДСНС
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