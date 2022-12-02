"Без паніки!": на Сумщині тестуватимуть новий вид оповіщень
П'ятниця, 2 грудня 2022, 09:41
2 грудня у Сумській області тестуватимуть новий спосіб оповіщення населення за допомогою спецавтомобілів ДСНС, влада просить людей не панікувати.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Пряма мова Живицького: "Увага. Без паніки! 2 грудня в містах Сумщини, починаючи з 10 ранку, за допомогою спецавтомобілів ДСНС буде проводитись тестування оповіщення населення".
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Деталі: За словами голови ОВА, у п’ятницю будуть транслювати оголошення про функціонування "пунктів незламності".
Живицький уточнив, що в екстрених ситуаціях, за тривалої відсутності електроенергії, такі повідомлення через спецмашини ДСНС будуть одним із варіантів оповіщення про загрози і небезпеки.