Боррель приехал к украинским военным, которых обучают в Польше в рамках новой миссии ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки в Польшу приехал в тренировочный лагерь украинских военных, созданный в рамках миссии ЕС (EUMAM Ukraine).

Об этом говорится в сообщении Борреля в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих EUMAM", - говорится в сообщении.

"Я встречусь с первой группой из общего количества 15 тысяч военнослужащих, которые пройдут подготовку в рамках EUMAM. Благодарен Польше за проведение значительной части тренировок на польской земле", - добавил Боррель.

Военный полигон для обучения украинских военных расположен в городе Бжег.

