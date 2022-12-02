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Боррель приехал к украинским военным, которых обучают в Польше в рамках новой миссии ЕС

"Европейская правда"Пятница, 2 декабря 2022, 17:36

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время поездки в Польшу приехал в тренировочный лагерь украинских военных, созданный в рамках миссии ЕС (EUMAM Ukraine).

Об этом говорится в сообщении Борреля в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Сегодня я посещаю тренировочную площадку нашей новой тренировочной миссии ЕС для украинских военнослужащих EUMAM", - говорится в сообщении.

"Я встречусь с первой группой из общего количества 15 тысяч военнослужащих, которые пройдут подготовку в рамках EUMAM. Благодарен Польше за проведение значительной части тренировок на польской земле", - добавил Боррель.

Военный полигон для обучения украинских военных расположен в городе Бжег.

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Как сообщалось, миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС и будет иметь оперативный штаб в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций (MPCC).

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 млн евро. Миссия будет обеспечивать координацию с двусторонними мероприятиями государств-членов в поддержку Украины, а также с другими международными партнерами, и будет открытой для участия третьих государств.

Темы: Польшаармия
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