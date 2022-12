Боррель приїхав до українських військових, яких навчають у Польщі в рамках нової місії ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час поїздки до Польщі приїхав до тренувального табору українських військових, створеного у рамках місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться у повідомленні Борреля в Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців EUMAM", - йдеться у повідомленні.

"Я зустрінуся з першою групою із загальної кількості 15 000 військовослужбовців, які пройдуть підготовку в рамках EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренувань на польській землі", - додав Боррель.

Військовий полігон для навчання українських військових розташований у місті Бжег.

I am visiting today a training site of our new EU training mission for Ukrainian soldiers #EUMAM.



I will meet the first group of trainees of a total of 15,000 soldiers that will be trained by EUMAM



Grateful to Poland for hosting a significant part of the training on polish soil pic.twitter.com/pBqFXRqb7w