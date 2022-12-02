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Боррель приїхав до українських військових, яких навчають у Польщі в рамках нової місії ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 17:36

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час поїздки до Польщі приїхав до тренувального табору українських військових, створеного у рамках місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться у повідомленні Борреля в Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців EUMAM", - йдеться у повідомленні.

"Я зустрінуся з першою групою із загальної кількості 15 000 військовослужбовців, які пройдуть підготовку в рамках EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренувань на польській землі", - додав Боррель.

Військовий полігон для навчання українських військових розташований у місті Бжег.

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Як повідомлялося, місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: Польщаармія
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