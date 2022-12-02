Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель приїхав до українських військових, яких навчають у Польщі в рамках нової місії ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 2 грудня 2022, 16:36

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час поїздки до Польщі приїхав до тренувального табору українських військових, створеного у рамках місії ЄС (EUMAM Ukraine).

Про це йдеться у повідомленні Борреля в Twitter, пише "Європейська правда".

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських військовослужбовців EUMAM", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

"Я зустрінуся з першою групою із загальної кількості 15 000 військовослужбовців, які пройдуть підготовку в рамках EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренувань на польській землі", - додав Боррель.

Військовий полігон для навчання українських військових розташований у місті Бжег.

Як повідомлялося, місія EUMAM Ukraine діятиме на території країн-членів ЄС та матиме оперативний штаб у Брюсселі для забезпечення загальної координації на стратегічному рівні. Командувачем місії буде віцеадмірал Ерве Блежан, директор Сил військового планування та проведення операцій (MPCC).

Мандат місії спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро. Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: Польщаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Польща
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Останні новини
03:31
оновленоРосіяни запустили "Шахеди": під ударом Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: