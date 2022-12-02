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Оккупанты подожгли профучилище, чтобы обвинить ВСУ – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоПятница, 2 декабря 2022, 17:34
Оккупанты подожгли профучилище, чтобы обвинить ВСУ – сводка Генштаба
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

На оккупированной части Запорожской области россияне подожгли здание профучилища с целью обвинить в этом украинских военных.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "В населенном пункте Михайловка, что на временно занятой территории Запорожской области, враг, с целью обвинения Сил обороны Украины в уничтожении гражданской инфраструктуры, поджег здание учебного заведения "Михайловское высшее профессиональное училище"".

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Детали: За текущие сутки российские оккупанты нанесли 13 авиационных ударов по позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения; 4 ракетных удара по гражданским объектам городов Днепр и Запорожье, населенного пункта Заречное Запорожской области и города Константиновка Донецкой области. Также враг совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона, Антоновки и позициям украинских войск вдоль линии соприкосновения.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч и Гай Черниговской области и Нововасильевка, Ходино, Волковка, Юнаковка и Запселье на Сумщине.

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На Слобожанском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Глубокое, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Бударки и Бологовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник ведет оборону. Обстрелял районы населенных пунктов Берестовое, Вишневое, Двуречная, Кисловка, Котляровка и Табаевка на Харьковщине и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области. Также нанес авиаудары неподалеку Кисловки и Новоселовского.

На Лиманском и Бахмутском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелам из всего спектра артиллерии подверглись объекты в районах населенных пунктов Площанка, Макеевка и Терны Луганской области и Верхнекаменское, Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Опытное в Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник пытается улучшить тактическое положение. Огневому поражению из артиллерии различных типов подверглись объекты в районах Авдеевки, Водяного, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении оккупанты ведут оборонительные действия. Осуществили обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Угледара, Павловки и Пречистовки Донецкой области. Также, неподалеку Угледара, зафиксировано вражеские авиаудары.

На Запорожском направлении противник усиливает передовые позиции и ведет оборону. Огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Времовка Донецкой области; Дорожнянка, Загорное, Зализнычное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожье и Никополь и Шолохово Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обороняется. Обстрелял из артиллерии населенные пункты, расположенные на правом берегу реки Днепр, в частности, Золотая Балка, Гавриловка, Качкаровка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Дарьевка, Молодежное, Зеленовка и Днепровское Херсонской области. Также оккупанты не прекращают терроризировать обстрелами гражданское население в Херсоне и его пригородах.

Противник продолжает нести потери. Так, подтверждено огневое поражение 1 декабря текущего года района сосредоточения живой силы противника на временно занятой территории Запорожской области, недалеко от населенного пункта Каменское. Потери оккупантов составили до 100 человек ранеными.

Кроме того, в тот же день, в Купянском районе Харьковской области был сбит вражеский вертолет.

В город Горловка Донецкой области, в результате боевых действий на Бахмутском направлении, в период с 30 ноября по 1 декабря доставлено до 70 тел погибших оккупантов.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, а также удар по его взводному опорному пункту.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 5 пунктов управления, позицию средств противовоздушной обороны врага, 2 склада боеприпасов, 9 районов сосредоточения личного состава и ВВТ и 4 других важных объекта противника.

Темы: ГенштабоккупацияВооруженные силывойна
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