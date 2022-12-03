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ВСУ уничтожили еще более полутысячи оккупантов и вертолет

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 08:51
фото getty

Вооруженные силы 2 декабря ликвидировали 510 российских воинов и сбили вертолет.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 90600 (+510) человек ликвидировано,
  • танков - 2917 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 5886 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 1906 (+1) ед,
  • РСЗО (+0) ед,
  • средства ПВО - 210 (+0) ед,
  • самолетов - 280 (+0) ед,
  • вертолетов - 263 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1572 (+8),
  • крылатые ракеты - 531 (+0),
  • корабли / катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4472 (+8) ед,
  • специальная техника - 163 (+0).

Данные уточняются.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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