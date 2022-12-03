ВСУ уничтожили еще более полутысячи оккупантов и вертолет
Суббота, 3 декабря 2022, 07:51
Вооруженные силы 2 декабря ликвидировали 510 российских воинов и сбили вертолет.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.12 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 90600 (+510) человек ликвидировано,
- танков - 2917 (+1) ед,
- боевых бронированных машин - 5886 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 1906 (+1) ед,
- РСЗО (+0) ед,
- средства ПВО - 210 (+0) ед,
- самолетов - 280 (+0) ед,
- вертолетов - 263 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1572 (+8),
- крылатые ракеты - 531 (+0),
- корабли / катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4472 (+8) ед,
- специальная техника - 163 (+0).
Данные уточняются.