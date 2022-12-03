Взрыв в Одессе 2 декабря произошел из-за боеприпаса, который волонтер перевозил как сувенир – СМИ

Взрыв в автомобиле волонтера, который вечером 2 декабря остановили для проверки одесские правоохранители, вызвал один из взрывоопасных предметов, которые владелец транспортного средства перевозил как сувенир.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на анонимного собеседника в правоохранительных органах.

Прямая речь источника издания: "Полиция Одесской области открыла производство по волонтеру соседней области, который перемещал в автомобиле "в качестве сувенира" боеприпас.

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При проверке правоохранителями транспортного средства по ул. Прохоровской в Одессе взрывоопасный предмет сдетонировал, нанеся ранения различной степени тяжести семи лицам, в том числе гражданским".

Детали: В результате взрыва пострадавшие получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывные травмы, переломы и рваные раны.

Уголовное производство открыто по признакам незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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В отделе коммуникаций ГУ НП в области подробности происшествия не комментируют.

"Могу лишь сказать, что продолжаются следственные действия по факту незаконного обращения с боеприпасами, никаких комментариев на этот счет пока не предоставляем", - отметила руководитель отдела Любовь Гордиевская.

Что предшествовало: В результате взрыва 2 декабря в Одессе на парковке админздания областного управления ГСЧС пострадали семь человек, в том числе пять правоохранителей.