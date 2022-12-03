Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Взрыв в Одессе 2 декабря произошел из-за боеприпаса, который волонтер перевозил как сувенир – СМИ

Валентина РоманенкоСуббота, 3 декабря 2022, 12:17
Взрыв в Одессе 2 декабря произошел из-за боеприпаса, который волонтер перевозил как сувенир – СМИ
фото: "Думская"

Взрыв в автомобиле волонтера, который вечером 2 декабря остановили для проверки одесские правоохранители, вызвал один из взрывоопасных предметов, которые владелец транспортного средства перевозил как сувенир.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на анонимного собеседника в правоохранительных органах.

Прямая речь источника издания: "Полиция Одесской области открыла производство по волонтеру соседней области, который перемещал в автомобиле "в качестве сувенира" боеприпас.

Реклама:

При проверке правоохранителями транспортного средства по ул. Прохоровской в Одессе взрывоопасный предмет сдетонировал, нанеся ранения различной степени тяжести семи лицам, в том числе гражданским".

Детали: В результате взрыва пострадавшие получили ранения обломками боеприпаса, минно-взрывные травмы, переломы и рваные раны.

Уголовное производство открыто по признакам незаконного обращения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

ВИДЕО ДНЯ

В отделе коммуникаций ГУ НП в области подробности происшествия не комментируют.

"Могу лишь сказать, что продолжаются следственные действия по факту незаконного обращения с боеприпасами, никаких комментариев на этот счет пока не предоставляем", - отметила руководитель отдела Любовь Гордиевская.

Что предшествовало: В результате взрыва 2 декабря в Одессе на парковке админздания областного управления ГСЧС пострадали семь человек, в том числе пять правоохранителей.

Темы: Одессавзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Одесса
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, враг атаковал область "Калибрами"
Завладение аэропортом "Одесса": экс-мэр Костусев и бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: