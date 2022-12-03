Ким просит предприятия перейти на ночную работу
Суббота, 3 декабря 2022, 14:56
Глава Николаевской области Виталий Ким просит предприятия перейти на ночные смены.
Источник: Ким в Facebook
Прямая речь Кима: "Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены, кроме тех, кто с мобилизационными заданиями
Облэнерго если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" (коррупция - ред.) - будет давать объяснения СБУ!".
Напомним: Раньше Ким говорил, что обратится к Облэнерго по вопросу пересмотра графиков отключений по области.
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