Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ким просит предприятия перейти на ночную работу

Роман ПетренкоСуббота, 3 декабря 2022, 14:56
ким, фото уп

Глава Николаевской области Виталий Ким просит предприятия перейти на ночные смены.

Источник: Ким в Facebook

Прямая речь Кима: "Предприятия прошу переориентироваться на ночные смены, кроме тех, кто с мобилизационными заданиями

Облэнерго если будет раздавать мощность по принципу "телефонного права" (коррупция - ред.) - будет давать объяснения СБУ!".

Напомним: Раньше Ким говорил, что обратится к Облэнерго по вопросу пересмотра графиков отключений по области.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевская областьэлектроэнергия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль приказал праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов - СМИ

Россия в двух морях держит 100 "Калибров"

Иран пересмотрит десятилетний закон о хиджабе на фоне протестов

Данилов – о гарантиях безопасности для России: Приговор в Гааге не предусматривает смертной казни

фотоПятеро грузинских добровольцев погибли в Украине: попали в окружение под Бахмутом

Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян - британская разведка

Все новости...
Николаевская область
В Николаевской области могут пересмотреть графики отключений
На юге по россиянам "что-то новое летало" – Ким об ударах по врагу
Освобожденной Снигиревке не удалось дать свет: авария на подземных электросетях
Последние новости
17:17
Второе судно в рамках программы "Grain from Ukraine" отправилось в Эфиопию
17:10
фотоДонецк и Луганск, Мелитополь и Геническ: в оккупированных городам распространяются листовки
16:52
ОПЕК+ решил не сокращать добычу на фоне ограничения цены на российскую нефть
16:43
В Бундестаге призывают правительство Германии быстро решить проблему с нехваткой боеприпасов
16:43
видеоВ Одесской области уничтожили мину, которую штормом вынесло на берег
16:18
В Германии - рекордное количество подрывов банкоматов с начала года
16:16
"Хейтерам Пташки из "Азовстали": "Хотите превратить Украину в РФ?" – Руденко
16:07
видео Как Украина пережила свой первый в истории блэкаут
15:55
видеоЗенитчики сбили российский вертолет
15:54
Трамп требует прекратить действие Конституции США после разоблачения роли Twitter в выборах 2020 года
Все новости...