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Виктория Нуланд завершила двухдневный визит в Киев, оставалась в городе на ночь

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 19:27
Виктория Нуланд и глава ОП Андрей Ермак в Киеве, фото ОП

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила остаться на ночь в Киеве во время визита в Украину.

Об этом она рассказала на встрече с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Виктория Нуланд объяснила, что прибыла в Киев в пятницу.

"Мы приехали вместе с министром иностранных дел Кулебой с министерской встречи ОБСЕ, поэтому имели время поговорить с ним еще в поезде", - пояснила она.

За два дня она провела значительное количество встреч с представителями правительства, парламентариями (Нуланд подчеркнула, что это были представители разных политических сил), общественными активистами и даже состоялся прием в посольстве, который проходил при условии неразглашения его факта до завершения визита.

В конце второго дня поездки она провела также встречи на Банковой.

"Мой главный сигнал - это сигнал солидарности в эти дни, когда Путин перешел к новому уровню варварства. Однако Украина побеждает в этой войне, Путин ее проигрывает, а мы поддерживаем вас", - заявила она.

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Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 15 ноября, подтвердив поддержку США в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы.

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Темы: СШАКиев
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