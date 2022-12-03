Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Виктория Нуланд завершила двухдневный визит в Киев, оставалась в городе на ночь

"Европейская правда"Суббота, 3 декабря 2022, 18:27
Виктория Нуланд завершила двухдневный визит в Киев, оставалась в городе на ночь
Виктория Нуланд и глава ОП Андрей Ермак в Киеве, фото ОП

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд решила остаться на ночь в Киеве во время визита в Украину.

Об этом она рассказала на встрече с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Виктория Нуланд объяснила, что прибыла в Киев в пятницу.

Реклама:

"Мы приехали вместе с министром иностранных дел Кулебой с министерской встречи ОБСЕ, поэтому имели время поговорить с ним еще в поезде", - пояснила она.

За два дня она провела значительное количество встреч с представителями правительства, парламентариями (Нуланд подчеркнула, что это были представители разных политических сил), общественными активистами и даже состоялся прием в посольстве, который проходил при условии неразглашения его факта до завершения визита.

В конце второго дня поездки она провела также встречи на Банковой.

ВИДЕО ДНЯ

"Мой главный сигнал - это сигнал солидарности в эти дни, когда Путин перешел к новому уровню варварства. Однако Украина побеждает в этой войне, Путин ее проигрывает, а мы поддерживаем вас", - заявила она.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 15 ноября, подтвердив поддержку США в тот же день, когда российские ракеты атаковали столицу и другие регионы.

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання" на удобной платформе:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Темы: СШАКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
США
В США увидели "заметный прогресс" контрнаступления на юге
Двух участников штурма Капитолия приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Последние новости
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
Все новости...
Реклама: