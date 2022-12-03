Россияне обстреляли одну из громад Сумщины, повреждены линии электропередач
Суббота, 3 декабря 2022, 23:00
Россияне в субботу обстреляли из минометов Есманьскую громаду Сумщины, повреждены линии электропередач.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "В течение дня россияне обстреляли Есманьскую громаду. По одному из приграничных сел ударили из минометов 120 мм калибра.
4 мины разорвались на нашей территории.
В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач".
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