Россияне обстреляли одну из громад Сумщины, повреждены линии электропередач

Россияне в субботу обстреляли из минометов Есманьскую громаду Сумщины, повреждены линии электропередач.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "В течение дня россияне обстреляли Есманьскую громаду. По одному из приграничных сел ударили из минометов 120 мм калибра.

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4 мины разорвались на нашей территории.

В результате обстрела повреждена мастерская одного из местных предприятий и линии электропередач".