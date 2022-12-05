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В Польшу прибыла новая партия военной техники США, в том числе танки Abrams

"Европейская правда"Понедельник, 5 декабря 2022, 10:01

Восемьсот единиц американской военной техники, в том числе автомобили и танки, прибыли в Польшу в выходные и были разгружены в порту Гдыни.

Об этом пишет Polish News, сообщает "Европейская правда".

Это техника 1-й пехотной дивизии армии США. Разгрузка в Гдыне продлится два дня. Американцы, прибывшие в Польшу в субботу, будут дислоцироваться в стране и в Европе в течение следующих девяти месяцев.

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По истечении этого времени военные вместе с техникой вернутся на родину, а на их место прибудут новые подразделения.

Среди техники есть танки M1 Abrams. После разгрузки новая техника будет перевезена на склад порта Гдыня, в течение следующих двух недель будет доставлена поездами и грузовиками на военные базы, расположенные в разных местах Польши.

В январе в Гдыню из США прибудет еще один корабль с двумя тысячами единиц техники 1-й пехотной дивизии. Часть поедет на восток страны, где американские солдаты будут тренироваться вместе с польской армией.

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Темы: ПольшаоружиеСША
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