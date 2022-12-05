Кулеба призвал мир уже сейчас готовиться к поражению России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал политиков, экспертов и СМИ готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против Украины.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить".