Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба призвал мир уже сейчас готовиться к поражению России

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 12:35
Дмитрий Кулеба. фото из его Twitter

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал политиков, экспертов и СМИ готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против Украины.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаМИД
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский приехал на Донбасс и записал оттуда поздравление для ВСУ

видео Не Курском единым: в Брянской области дроны атаковали комбинат "Слава" – росСМИ

Латвия аннулировала лицензию канала "Дождь"

видеоВ российском Курске – пожар на аэродроме, власти говорят: это атака беспилотника

Карты боев от ISW: оккупанты хотят окружить Бахмут, ВСУ атакуют на линии Сватово – Кременная

В Запорожье прогремели взрывы

Все новости...
война
Кремль усиливает контроль за призывниками – ССО
Зеленский стал человеком года по версии Financial Times
Российская авиация продолжит наземные атаки на низком уровне - разведка Британии
Последние новости
14:02
В Мелитополе подорвали коллаборанта-соратника Кивы
14:00
У России запасов ракет еще на несколько масштабных атак – Буданов
13:58
РФ может производить крылатые ракеты, несмотря на санкции: появились новые доказательства
13:53
Украина вернула из плена 60 военных, среди которых защитники Мариуполя - ОП
13:50
Россия хочет запретить своим компаниям продавать нефть по ценовому потолку
13:46
Беларусь использует мигрантов для разведки на границе с Украиной
13:44
Жителям Одесской области планируют возобновить электроснабжение до конца дня – Галущенко
13:42
Карта воздушных тревог, Арестович и генератор: что украинцы чаще всего гуглили в 2022 году
13:30
РФ будет продавать Пакистану нефть, бензин и дизтопливо со скидкой
13:26
Подстрелил полицейского: В Ростовской области РФ ловят возможного дезертира с пулеметом
Все новости...