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Кулеба призвал мир уже сейчас готовиться к поражению России

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 11:35
Кулеба призвал мир уже сейчас готовиться к поражению России
Дмитрий Кулеба. фото из его Twitter

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал политиков, экспертов и СМИ готовиться к поражению России в войне, которую она развязала против Украины.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь: "Уважаемые политики, эксперты, представители СМИ и научных кругов за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не пытаться объяснить, почему Украина не может или не должна победить".

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Темы: войнаМИД
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