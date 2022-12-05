В метро Киева может не быть высадки пассажиров из-за обстрелов – мэр
Понедельник, 5 декабря 2022, 14:30
На некоторых станциях киевского метро могут не высаживать пассажиров из-за большого количества людей в метрополитене, которые используют его как укрытие.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Прямая речь: "На некоторых станциях столичного метро высадка пассажиров пока может не осуществляться из-за большого количества людей на подземных станциях. Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие.
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Об изменениях в работе метро – следите за сообщениями на станциях".
Детали: Кличко напомнил, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.