В метро Киева может не быть высадки пассажиров из-за обстрелов – мэр

На некоторых станциях киевского метро могут не высаживать пассажиров из-за большого количества людей в метрополитене, которые используют его как укрытие.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "На некоторых станциях столичного метро высадка пассажиров пока может не осуществляться из-за большого количества людей на подземных станциях. Жители и гости столицы используют метрополитен как укрытие.

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Об изменениях в работе метро – следите за сообщениями на станциях".

Детали: Кличко напомнил, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.