У метро Києва може не бути висадки пасажирів через обстріли – мер

На деяких станціях київського метро можуть не висаджувати пасажирів через велику кількість людей у метрополітені, які використовують його як укриття.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Мешканці та гості столиці використовують метрополітен як укриття.

Щодо змін у роботі метро – стежте за повідомленнями на станціях".

Деталі: Кличко нагадав, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.