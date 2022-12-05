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У метро Києва може не бути висадки пасажирів через обстріли – мер

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 15:30
Метро Києва, ілюстративне фото з відкритих джерел

На деяких станціях київського метро можуть не висаджувати пасажирів через велику кількість людей у метрополітені, які використовують його як укриття.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Пряма мова: "На деяких станціях столичного метро висадка пасажирів наразі може не здійснюватися через велику кількість людей на підземних станціях. Мешканці та гості столиці використовують метрополітен як укриття.

Щодо змін у роботі метро – стежте за повідомленнями на станціях". 

Деталі: Кличко нагадав, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

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Теми: КиївметроВіталій Кличко
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