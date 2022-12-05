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В ближайшие дни половина Киевщины будет без света – ОВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 5 декабря 2022, 21:50
иллюстрация КОВА

На Киевщине продолжается ликвидация последствий массированных обстрелов Российской Федерации.

Источник: председатель Киевской ОDА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "В ближайшие дни около половины области будет находиться без света".

Детали: Кулеба объясняет, что по решению "Укрэнерго" введены аварийные отключения электроэнергии. Поэтому графики отключений не действуют.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуться к плановым отключениям с графиками.

Что предшествовало: Днем 5 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Агрессор выпустил более 7 десятков ракет. Более 60 из них сбила украинская ПВО.

Укрэнерго сообщила, что в результате очередной массированной атаки РФ по украинской энергетике по всей Украине произойдут аварийные отключения электроэнергии.

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Темы: Киевская областьвойнаэлектроэнергия
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