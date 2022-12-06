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Россияне хотят снести 950 домов в оккупированном Мариуполе – горсовет

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 10:56
Уничтоженные обстрелами дома в Мариуполе, фото из Telegram Мариупольского городского совета

Российские оккупанты планируют снести 950 домов в захваченном Мариуполе, в том числе в центре города.

Источник: пресс-служба Мариупольского горсовета 

Дословно: "Это очередное желание скрыть свои преступления и вычеркнуть довоенный, мирный, украинский Мариуполь из памяти жителей. 950 домов оккупанты хотят стереть с карты нашего города".

Детали: Российские оккупанты сносят дома в том числе в центре города. В частности, жителей оккупированного Мариуполя предупредили о сносе на проспекте Мира, 104, 106, 108, 110, 112.

Как сообщили в горсовете, Украина уже готовит план восстановления города "Mariupol Reborn", привлекая лучших международных архитекторов и урбанистов.

 
 

Темы: Мариупольоккупациястроительство
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