СБУ разоблачила на Киевщине массовую подделку пропусков для проезда на авто в комендантский час

Киберспециалисты Службы безопасности заблокировали на Киевщине масштабное изготовление и сбыт поддельных пропусков центральных органов власти и силовых структур Украины, которые позволяли передвигаться автотранспортом во время комендантского часа.

Источник: пресс-служба СБУ, пресслужба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "В ходе расследования изъяты фальшивые служебные удостоверения и пропуска на спецтранспорт Офиса президента Украины, Верховной Рады Украины, Офиса Генерального прокурора, СБУ, Государственного бюро расследований и МВД".

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Детали: Сообщается, что стоимость поддельного документа колебалась от $50 до $500. Сумма зависела от названия "ведомства" и сроков использования.

По данным следствия, сделку организовал работник проектной организации в Обухове. Для серийного изготовления подделок использовал специализированную компьютерную технику учреждения.

Готовые "документы" делец выставлял на продажу через анонимные аккаунты в Даркнете и в Telegram. Деньги от "заказчиков" он получал на криптокошельки и банковские карты, оформленные на посторонних лиц.

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По оперативным данным, злоумышленник пытался сбыть более 2 тыс. "липовых" пропусков.

В Службе безопасности говорят, что разоблачение схемы предотвратило возможное использование подделки российскими ДРГ для проезда на автодорогах Украины.