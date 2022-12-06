Украина вернула домой тела 49 погибших военных

6 декабря на свободную территорию Украины удалось вернуть тела 49 погибших украинских защитников.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "Сегодня (6 декабря - ред.) состоялась очередная передача тел героев - в Украину вернули 49 погибших".

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Детали: Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко рассказал, что его офис совместно с силовыми структурами делает все возможное, чтобы вернуть как можно больше тел.

Прямая речь: "Постоянно продолжаются работы по отработке локаций, где вероятно находятся погибшие бойцы".

Всего с начала работы Котенко из пропавших без вести удалось вернуть домой тела 827 защитников, которые отдали свою жизнь за Украину.