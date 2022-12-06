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Россияне заявили, что в Донецке погибла так называемая "депутат ДНР"

"Украинская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 14:11
Россияне заявили, что в Донецке погибла так называемая депутат ДНР
Фото иллюстративное

Российские СМИ сообщили, что в результате обстрелов погибла так называемая "депутат народного совета ДНР" Мария Пирогова.  

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Детали: Тело Пироговой опознали родственники. В СМИ заявили, что Пирогова ранее "посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса".

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Что этому предшествовало:

  • Президент Владимир Зеленский записал поздравление Вооруженным силам Украины находясь вблизи Славянска в Донецкой области.

Темы: оккупацияРосcия
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