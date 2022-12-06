Россияне заявили, что в Донецке погибла так называемая "депутат ДНР"
Вторник, 6 декабря 2022, 15:11
Российские СМИ сообщили, что в результате обстрелов погибла так называемая "депутат народного совета ДНР" Мария Пирогова.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости".
Детали: Тело Пироговой опознали родственники. В СМИ заявили, что Пирогова ранее "посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса".
Что этому предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский записал поздравление Вооруженным силам Украины находясь вблизи Славянска в Донецкой области.
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