Россияне заявили, что в Донецке погибла так называемая "депутат ДНР"

Российские СМИ сообщили, что в результате обстрелов погибла так называемая "депутат народного совета ДНР" Мария Пирогова.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости".

Детали: Тело Пироговой опознали родственники. В СМИ заявили, что Пирогова ранее "посещала с гуманитарными миссиями различные города Донбасса".

Что этому предшествовало:

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