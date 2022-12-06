Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Запрет четырех росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро: СМИ узнали подробности новых санкций ЕС

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 16:17
Getty Images

В девятый пакет санкций против России Европейская комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на горнодобывающий сектор России - мирового производителя золота, железной руды, урана и фосфатов - приходилась четверть иностранных инвестиций до начала полномасштабной войны в Украине.

Конкретный характер запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ все еще определяется и, по словам собеседника FT, вероятно, будет содержать исключения для определенных товаров - например, титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком.

Также в предложение девятого пакета санкций ЕС против России, по данным СМИ, входят:

  • запрет на вещание четырех российских телеканалов;
  • экспортный контроль за продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 миллиарда евро, которые РФ может использовать для производства вооружения;
  • запрет на операции с тремя российскими банками;
  • санкции против 180 физических и юридических лиц из России;
  • запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Ожидается, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря. Европейская комиссия отказалась от комментариев.

В воскресенье стало известно, что Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который могут утвердить уже через неделю. Ранее СМИ писали, что в него планируют добавить ограничения против российского сектора беспилотных летательных аппаратов.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЕСсанкцииРосcиятелевидение
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Суд на год лишил должности мэра Чернигова Атрошенко

видеоЗадержан агент РФ, который "охотился" за украинскими комплексами "Нептун" - СБУ

видео, обновленоРФ ударила по рынку и заправкам: 8 погибших на Донетчине - ОП

ВАКС отправил в СИЗО бизнесмена Кауфмана, но призначил альтернативу залога

фотоЗеленский и "дух Украины" стали символом года по версии Time

обновленоСвященника УПЦ МП посадили на 12 лет: "сливал" оккупантам данные о ВСУ и патриотах

Все новости...
ЕС
Венгрия заблокировала выделение Украине 18 миллиардов евро макрофина в 2023 году
24 страны ЕС предложили свое участие в новой военной миссии для Украины
Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в ЕС
Последние новости
18:48
Эффект генератора: бизнес адаптируется к отключениям и цены тоже
18:33
Премьер Грузии исключает предоставление Украине военной помощи
18:27
Фирма соратника Путина захватила 400 тысяч акров сельхозугодий 3 украинских агрохолдингов – WSJ
18:18
Путин о ядерной угрозе: Мы с ума не сошли, но стратегия РФ – ответно-встречный удар
18:15
Последняя роль погибшего Павла Ли: вышел трейлер военной драмы "Мирный-21"
18:12
Полмиллиона за должность в БЭБ: обнаружена мошенническая схема
18:07
Суд на год лишил должности мэра Чернигова Атрошенко
17:54
фотоТелескоп Hubble сфотографировал самую молодую галактику, обнаруженную во Вселенной – ее прозвали Пикабу
17:48
На юге оккупанты начали отбирать имущество тех, кто эвакуировался
17:47
В Германии прокомментировали взрывы в РФ: Украина имеет право на самооборону
Все новости...