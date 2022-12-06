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Запрет четырех росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро: СМИ узнали подробности новых санкций ЕС

"Европейская правда"Вторник, 6 декабря 2022, 15:17
Запрет четырех росканалов и экспорта на 2,3 млрд евро: СМИ узнали подробности новых санкций ЕС
Getty Images

В девятый пакет санкций против России Европейская комиссия предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Financial Times со ссылкой на осведомленных собеседников.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, на горнодобывающий сектор России - мирового производителя золота, железной руды, урана и фосфатов - приходилась четверть иностранных инвестиций до начала полномасштабной войны в Украине.

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Конкретный характер запретов на инвестиции в горнодобывающую промышленность РФ все еще определяется и, по словам собеседника FT, вероятно, будет содержать исключения для определенных товаров - например, титана и палладия, где Россия является критически важным поставщиком.

Также в предложение девятого пакета санкций ЕС против России, по данным СМИ, входят:

  • запрет на вещание четырех российских телеканалов;
  • экспортный контроль за продукцией двойного назначения стоимостью более 2,3 миллиарда евро, которые РФ может использовать для производства вооружения;
  • запрет на операции с тремя российскими банками;
  • санкции против 180 физических и юридических лиц из России;
  • запрет на сотрудничество с российскими маркетинговыми и исследовательскими компаниями.

Ожидается, что пакет санкций будет обсужден постоянными представителями стран-членов ЕС на этой неделе и может быть утвержден на саммите лидеров Евросоюза 15 декабря. Европейская комиссия отказалась от комментариев.

ВИДЕО ДНЯ

В воскресенье стало известно, что Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России, который могут утвердить уже через неделю. Ранее СМИ писали, что в него планируют добавить ограничения против российского сектора беспилотных летательных аппаратов.

Темы: ЕСсанкцииРосcиятелевидение
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