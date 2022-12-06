СБУ показала уничтожение российского Т-80, который "кошмарил" военных
Вторник, 6 декабря 2022, 16:08
Спецназовцы Центра специальных операций "А" показали, как уничтожили российский танк Т-80.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков. Но это продолжалось недолго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.
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Детали: В СБУ отметили, что экипаж так панически убегал, что удалось ликвидировать еще одного российского оккупанта.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" показали, як знищили російський танк Т-80 pic.twitter.com/o4zsA89T4H— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 6, 2022
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