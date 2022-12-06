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СБУ показала уничтожение российского Т-80, который "кошмарил" военных

Татьяна ЛозовенкоВторник, 6 декабря 2022, 17:08
Скрин из видео СБУ

Спецназовцы Центра специальных операций "А" показали, как уничтожили российский танк Т-80.

Источник: пресс-служба СБУ 

Дословно: "Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков. Но это продолжалось недолго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

Детали: В СБУ отметили, что экипаж так панически убегал, что удалось ликвидировать еще одного российского оккупанта.

Темы: СБУвойна
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