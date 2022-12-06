СБУ показала уничтожение российского Т-80, который "кошмарил" военных

Спецназовцы Центра специальных операций "А" показали, как уничтожили российский танк Т-80.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Враг некоторое время "кошмарил" наши передовые позиции, используя тактику быстрых обстрелов из танков. Но это продолжалось недолго – один из них разоблачила и уничтожила тактическая группа бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

Детали: В СБУ отметили, что экипаж так панически убегал, что удалось ликвидировать еще одного российского оккупанта.