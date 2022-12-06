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СБУ показала знищення російського Т-80, який "кошмарив" військових

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 6 грудня 2022, 17:08
Скрін з відео СБУ

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" показали, як знищили російський танк Т-80.

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків. Але це тривало не довго – один із них викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Деталі: У СБУ наголосили, що екіпаж так панічно тікав, що вдалося ліквідувати ще одного російського окупанта.

Теми: СБУвійна
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