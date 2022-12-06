СБУ показала знищення російського Т-80, який "кошмарив" військових
Вівторок, 6 грудня 2022, 16:08
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" показали, як знищили російський танк Т-80.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Ворог деякий час "кошмарив" наші передові позиції, використовуючи тактику швидких обстрілів з танків. Але це тривало не довго – один із них викрила та знищила тактична група бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ.
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Деталі: У СБУ наголосили, що екіпаж так панічно тікав, що вдалося ліквідувати ще одного російського окупанта.
Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" показали, як знищили російський танк Т-80 pic.twitter.com/o4zsA89T4H— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 6, 2022
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