Джонсон поздравил украинских военных с их днем

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Источник: Джонсон в Twitter

Прямая речь: "Посылаю наилучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами до победы и всегда. Слава Украине".

Реклама:

Sending my best wishes to the heroic Ukrainian military on Ukraine’s Armed Forces Day. The UK is with you to victory and always. Slava Ukraini 🇺🇦