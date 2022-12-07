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Джонсон поздравил украинских военных с их днем

"Украинская правда"Среда, 7 декабря 2022, 02:51
БОРИС ДЖОНСОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Источник: Джонсон в Twitter

Прямая речь: "Посылаю наилучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами до победы и всегда. Слава Украине".

Детали: Со словами поздравления экс-премьер обратился к украинским защитникам и защитницам вечером 6 декабря.

Справка: На посту главы правительства Великобритании Борис Джонсон активно поддерживал Украину в противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения РФ Джонсон трижды посещал Киев.

Напомним: Президент Владимир Зеленский весь День Вооруженных Сил Украины провел с защитниками и защитницами, а вечером собрал некоторых из них в Мариинском дворце в Киеве, чтобы выразить свою благодарность.

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Темы: Вооруженные силыБорис ДжонсонУкраина
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