Джонсон поздравил украинских военных с их днем

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил украинских военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины.

Источник: Джонсон в Twitter

Прямая речь: "Посылаю наилучшие пожелания героическим украинским военным по случаю Дня Вооруженных Сил Украины. Великобритания с вами до победы и всегда. Слава Украине".

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Sending my best wishes to the heroic Ukrainian military on Ukraine’s Armed Forces Day. The UK is with you to victory and always. Slava Ukraini 🇺🇦 — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 6, 2022

Детали: Со словами поздравления экс-премьер обратился к украинским защитникам и защитницам вечером 6 декабря.

Справка: На посту главы правительства Великобритании Борис Джонсон активно поддерживал Украину в противостоянии российской агрессии. С начала полномасштабного вторжения РФ Джонсон трижды посещал Киев.

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Напомним: Президент Владимир Зеленский весь День Вооруженных Сил Украины провел с защитниками и защитницами, а вечером собрал некоторых из них в Мариинском дворце в Киеве, чтобы выразить свою благодарность.