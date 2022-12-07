Россияне обстреляли жилые дома Херсонщины: двое погибших

Последствия российского удара по Херсону 6 декабря, скрин с видео пресс-службы Херсонского городского совета

Российские оккупанты 6 декабря убили двух мирных жителей деоккупированной Херсонщины, еще один человек получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь: "Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонщины. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.

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Россияне убили 2 мирных людей, еще 1 житель Херсонщины получил ранения".

Детали: Он добавил, что из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Предыстория: Янушевич сообщал, что российские оккупанты 6 декабря обстреляли здание Херсонского водоканала и жилые дома, в результате чего погиб один человек. Впоследствии Янушевич удалил свое сообщение.