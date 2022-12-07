Россияне обстреляли жилые дома Херсонщины: двое погибших
Среда, 7 декабря 2022, 10:18
Российские оккупанты 6 декабря убили двух мирных жителей деоккупированной Херсонщины, еще один человек получил ранения.
Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь: "Российские оккупанты 51 раз обстреляли территорию Херсонщины. Рашисты били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, танков и минометов.
Россияне убили 2 мирных людей, еще 1 житель Херсонщины получил ранения".
Детали: Он добавил, что из-за российских обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.
Предыстория: Янушевич сообщал, что российские оккупанты 6 декабря обстреляли здание Херсонского водоканала и жилые дома, в результате чего погиб один человек. Впоследствии Янушевич удалил свое сообщение.