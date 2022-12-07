Лавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет на саммите ОБСЕ

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как "не по-людски" ходил в туалет во время саммита Совета глав МИД ОБСЕ в Швеции.

Источник: Youtube-канал российского издания Коммерсантъ со ссылкой на заявление Лаврова на форуме "Примаковские чтения" в Москве 7 декабря

Прямая речь: "Извините меня за подробности, там (в Швеции - ред.) я в перерыве заседания спросил, где туалет. Мне показали дверь с буквами WC. Я спросил: "А это для дам или для джентльменов?". Мне сказали: "У нас все общее". Я не поверил, но это, действительно, было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски"

Детали: Он отметил, что инцидент произошел во время саммита Совета глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в прошлом году.

Лавров не уточнил, решился ли он воспользоваться гендерно-нейтральным туалетом.

Лавров розповів, як "не по-людськи" сходив у туалет у Швеції під час саміту ОБСЕ pic.twitter.com/c7Dp8B6fKM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 7, 2022