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Минобороны передало на вооружение ВСУ систему, по которой НАБУ ведет расследование

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 11:02
Минобороны передало на вооружение ВСУ систему, по которой НАБУ ведет расследование
фото Армія Inform

Министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвін", в отношении которой НАБУ ведет расследование.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Завершен важный этап в сфере внедрения автоматизированных систем управления войсками. 6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ДКР "Дзвін-АС").

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Получился своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные чрезвычайно заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания".

Детали: Министр уверяет, что эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем - государственные.

"Сейчас все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных сил. Далее Генштаб будет принимать решение относительно параметров масштабирования данной АСУ", - добавил глава Минобороны.

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В то же время еще в конце ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство по выполнению опытно-конструкторских работ "Дзвін-АС".

По словам нардепа, Антикоррупционное бюро расследует "целый "букет" статей уголовного кодекса, совершенных во время выполнения ОКР "Дзвін-АС": растрату в особо крупных размерах, халатное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе - военными лицами.

Юрчишин отмечал, что развертывание в армии системы, которая фигурирует в расследовании НАБУ, "в наиболее ответственный момент войны может привести к фатальным последствиям".

Что предшествовало: Оборудки с системой автоматизированного управления войском разоблачили расследователи программы Bihus Info. По информации журналистского расследования, на эту систему в Минобороны потратили 4 года и 600 млн грн.

Темы: МинобороныармияНАБУ
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