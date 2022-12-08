Минобороны передало на вооружение ВСУ систему, по которой НАБУ ведет расследование

Министр обороны Алексей Резников распорядился взять на вооружение Вооруженных сил Украины автоматизированную систему управления войсками стратегического уровня "Дзвін", в отношении которой НАБУ ведет расследование.

Источник: Резников в Facebook

Прямая речь: "Завершен важный этап в сфере внедрения автоматизированных систем управления войсками. 6 декабря 2022 года я подписал приказ о взятии на вооружение автоматизированной системы Центра оперативного управления (ДКР "Дзвін-АС").

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Получился своеобразный подарок ко Дню Вооруженных сил Украины. Ведь наши военные чрезвычайно заинтересованы в АСУ стратегического уровня и давно ждут ее полноценного развертывания".

Детали: Министр уверяет, что эта система весной 2022 года успешно прошла ведомственные испытания, а затем - государственные.

"Сейчас все формальные процедуры завершены, АСУ стратегического уровня официально стала в ряды и будет работать в интересах Вооруженных сил. Далее Генштаб будет принимать решение относительно параметров масштабирования данной АСУ", - добавил глава Минобороны.

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В то же время еще в конце ноября народный депутат Ярослав Юрчишин сообщал, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины расследуют уголовное производство по выполнению опытно-конструкторских работ "Дзвін-АС".

По словам нардепа, Антикоррупционное бюро расследует "целый "букет" статей уголовного кодекса, совершенных во время выполнения ОКР "Дзвін-АС": растрату в особо крупных размерах, халатное отношение к военной службе, превышение властных полномочий, в том числе - военными лицами.

Юрчишин отмечал, что развертывание в армии системы, которая фигурирует в расследовании НАБУ, "в наиболее ответственный момент войны может привести к фатальным последствиям".

Что предшествовало: Оборудки с системой автоматизированного управления войском разоблачили расследователи программы Bihus Info. По информации журналистского расследования, на эту систему в Минобороны потратили 4 года и 600 млн грн.