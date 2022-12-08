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"Улучшение ландшафтного дизайна": егеря ДШВ уничтожили позицию врага под Бахмутом

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 декабря 2022, 15:15
Улучшение ландшафтного дизайна: егеря ДШВ уничтожили позицию врага под Бахмутом
иллюстративное фото ДШВ

В районе города Бахмут Донецкой области минометный расчет егерской бригады Десантно-штурмовых войск уничтожил живую силу российских оккупантов на одной из позиций.

Источник: пресс-служба ДШВ в Telegram

Дословно: "На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

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В частности, сориентированные относительно действий противника благодаря подразделениям БПЛА, минометчики уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут".

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Детали: Дата эффективной работы не раскрывается.

Указано, что после успешного огневого поражения в том районе живой силы оккупантов больше не было замечено.

Темы: войнаДонецкая область
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