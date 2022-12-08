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Словакия планирует передать Украине около 300 электрогенераторов

"Европейская правда"Четверг, 8 декабря 2022, 17:03
флаг Словакии, иллюстративное фото Pixabay

Словакия в декабре планирует передать Украине около 300 электрогенераторов.

Об этом на совместной с главой МИД Словакии Растиславом Качером пресс-конференции заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

"Украина очень ценит помощь Словакии в преодолении энергетического кризиса, в частности, планы передать уже в этом месяце около 300 электрогенераторов." - сказал Кулеба.

"Генераторы, которые мы получим, прежде всего должны помочь гражданским: школам, больницам - это то, что нужно, это те, кому надо быстрее всего помочь. Мы должны помочь гражданским перезимовать эту зиму. Если брать электротрансформаторы, то они сразу пойдут в электросеть", - уточнил он.

Кулеба также отметил готовность Словакии взять патронат над одним из населенных пунктов Киевской области, чтобы начать процесс восстановления.

Глава МИД Словакии отметил, что его страна уже готова начинать процесс восстановления не только населенного пункта, но и других объектов - школ и детских домов. 

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба рассказал о помощи партнеров в восстановлении энергосистемы Украины.

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Темы: Словакия
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