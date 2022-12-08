Правительство Словакии утвердило новый пакет военной помощи Украине

Правительство Словакии в среду одобрило новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил глава МИД Словакии Растислав Качер на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве, сообщает "Европейская правда".

"Мы и дальше будем поддерживать вас практически в вашей борьбе. Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи. Это боезапас, большие калибры, также для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение", - сказал Качер.

Также, по его словам, Словакия продолжит гуманитарную помощь Украине, чтобы украинцы легче могли перезимовать.

Качер также отметил, что никто не может подталкивать Украину к переговорам, она сама должна определять условия мира.

"Для тех кто говорит: "Мы хотим мира, мира путем переговоров" мы отвечаем: "Мы уже попробовали с Гитлером, мы уже попробовали переговоры от нас, кто-то за нашей спиной пытался вести... Мы знаем, это привело к разрушению Чехословакии и ко Второй мировой войне и потерям десятков миллионов людей. Мы этого никогда не повторим", - заявил он.

"Мы знаем науку истории, мы научились и будем вас поддерживать до самого конца. Конец - это когда вы скажете. Это украинский вариант мира, украинский формат, украинское решение, и Украина вернется в свои границы целиком, забрав обратно свою суверенную территорию", - подчеркнул министр.