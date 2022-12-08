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Россия вынуждена доукомплектовать элитное подразделение Кремля мобилизованными – СМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 8 декабря 2022, 17:59
Танк Т-72Б3 ВС России Фото: министерство обороны России

В Министерстве обороны Великобритании считают, что Россия была вынуждена доукомплектовать свое элитное танковое подразделение, сформированное для защиты Москвы, мобилизованными военнослужащими после того, как понесла значительные потери в Украине. 

Источник: Telegraph

Детали: Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия (1 ГТА) России была переброшена вдоль линии обороны в Луганской области, но ее численность все еще значительно ниже утвержденной - 25 000 человек.

1-я гвардейская танковая армия Москвы, которая, как полагают, состоит по меньшей мере из 500 танков и других боевых машин, понесла серьезные потери в боях вокруг Харькова.

В Минобороны Британии добавили, что Россия сейчас имеет "почти непрерывную систему траншей" протяженностью 60 км между российской границей и аннексированным Сватовым.

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Темы: Росcиявойна
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