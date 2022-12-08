Россия вынуждена доукомплектовать элитное подразделение Кремля мобилизованными – СМИ

В Министерстве обороны Великобритании считают, что Россия была вынуждена доукомплектовать свое элитное танковое подразделение, сформированное для защиты Москвы, мобилизованными военнослужащими после того, как понесла значительные потери в Украине.

Источник: Telegraph

Детали: Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия (1 ГТА) России была переброшена вдоль линии обороны в Луганской области, но ее численность все еще значительно ниже утвержденной - 25 000 человек.

1-я гвардейская танковая армия Москвы, которая, как полагают, состоит по меньшей мере из 500 танков и других боевых машин, понесла серьезные потери в боях вокруг Харькова.

В Минобороны Британии добавили, что Россия сейчас имеет "почти непрерывную систему траншей" протяженностью 60 км между российской границей и аннексированным Сватовым.