Россия вынуждена доукомплектовать элитное подразделение Кремля мобилизованными – СМИ
В Министерстве обороны Великобритании считают, что Россия была вынуждена доукомплектовать свое элитное танковое подразделение, сформированное для защиты Москвы, мобилизованными военнослужащими после того, как понесла значительные потери в Украине.
Источник: Telegraph
Детали: Отмечается, что 1-я гвардейская танковая армия (1 ГТА) России была переброшена вдоль линии обороны в Луганской области, но ее численность все еще значительно ниже утвержденной - 25 000 человек.
1-я гвардейская танковая армия Москвы, которая, как полагают, состоит по меньшей мере из 500 танков и других боевых машин, понесла серьезные потери в боях вокруг Харькова.
В Минобороны Британии добавили, что Россия сейчас имеет "почти непрерывную систему траншей" протяженностью 60 км между российской границей и аннексированным Сватовым.