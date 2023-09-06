В России хотят ставить заключенных на особый воинский учет
Российское Минобороны подготовило проект постановления, в котором предлагает ставить на воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.
Источник: российское издание Медуза со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Детали: В частности, Минобороны РФ предлагает исключить из Положения о воинском учете подпункт, который освобождал граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, от постановки на воинский учет.
Вместо этого предлагается ввести понятие "особого воинского учета", который будут осуществлять исправительные учреждения.
Отмечается, что гражданам, отбывающим наказание, не нужно будет приходить в военкоматы чтобы стать или сняться с "особого учета", потому что соответствующие списки будут составлять и обновлять исправительные учреждения.
Предлагается сверять списки "особого воинского учета" с базой военкоматов не реже одного раза в год.
Предыстория:
- С лета 2022 года российских заключенных активно вербуют для участия в войне против Украины, обещая им помилование и денежные выплаты.
- Изначально этим занималась ЧВК Вагнера. Но в феврале 2023 года основатель компании Евгений Пригожин объявил, что ЧВК больше не будет вербовать заключенных.
- После этого набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.
- В июне российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий военным заключать контракты с заключенными, а также обвиняемыми и подозреваемыми в совершении преступлений.