В России хотят ставить заключенных на особый воинский учет

Российское Минобороны подготовило проект постановления, в котором предлагает ставить на воинский учет призывников и военнообязанных, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Источник: российское издание Медуза со ссылкой на Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

Детали: В частности, Минобороны РФ предлагает исключить из Положения о воинском учете подпункт, который освобождал граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, от постановки на воинский учет.

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Вместо этого предлагается ввести понятие "особого воинского учета", который будут осуществлять исправительные учреждения.

Отмечается, что гражданам, отбывающим наказание, не нужно будет приходить в военкоматы чтобы стать или сняться с "особого учета", потому что соответствующие списки будут составлять и обновлять исправительные учреждения.

Предлагается сверять списки "особого воинского учета" с базой военкоматов не реже одного раза в год.

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