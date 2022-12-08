Топ-дипломат США отказалась уточнять, что Вашингтон будет считать выводом войск РФ из Украины

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман не стала уточнять, включает ли Вашингтон в вывод российских войск из Украины также выход России из Крыма.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Шерман сказала в интервью Sky News.

Дипломату задали вопрос о заявлении президента США Джо Байдена, который заявил, что единственным рациональным путем завершения войны в Украине является "выход России" с украинской территории.

"Мы поддерживаем президента Зеленского, мы поддерживаем украинский народ. Не нам решать, каким будет любое решение, достигнутое в результате переговоров. Это действительно зависит от украинцев", - отметила она в ответ на вопрос, означает ли "выход" также вывод войск РФ из Крыма, незаконно аннексированного Россией в 2014 году.

Шерман подчеркнула, что западные партнеры всегда придерживались принципа "ничего об Украине без Украины".

"Мы увидели, что украинцы не будут жертвами. Они будут бороться за свою страну. И именно поэтому мы все поддерживаем их всеми возможными способами... Это (война) может закончиться, если Владимир Путин выведет свои войска", - добавила дипломат.

Украина ранее четко заявляла, что победой в войне будет считать полную деоккупацию всех территорий, включая Крым. Украинские чиновники также подчеркивали, что это видение согласовано с Соединенными Штатами.

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Напомним, ранее многолетний советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, а ныне глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Украина имеет право вернуть Крым военным путем.