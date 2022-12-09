Россияне утром попали в больницу в Херсоне – ОВА

Утром 9 декабря российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне, за сутки в области – более 60 обстрелов, 8 человек получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Янушевича: "Россияне попали в здание больницы в Херсоне – снаряды повредили детское отделение и морг. К счастью, никто не пострадал".

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Детали: В ОП добавили, что за сутки враг 68 раз обстрелял область из минометов, артиллерии, танков и РСЗО. В городе российские оккупанты попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и другие здания.

8 мирных жителей получили ранения.