Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России горит комбинат, выпускающий шины для военной техники

"Украинская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 14:03
Фото иллюстративное

В Российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат, который, в частности, изготавливает шины для авиа- и военной техники.

Источник: российское издание "Коммерсант", Прокуратура Алтайского края

Детали: Пожар начался около 5 утра. В 10 местные пожарные заявили, что локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено низкой температурой и сильным задымлением.

В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.

Во время пожара из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.

Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: армияРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоЖурналисты посчитали военные объекты РФ в оккупированном Крыму

Глава ОАСК отреагировал на санкции США: Проживу и без поездок в штаты

фотоСБУ разоблачила еще одного пособника врага в рясе

видеоАзовец "Редис" передал послание из Турции

США неформально одобрили удары Украины внутри РФ - СМИ

Постпред Британии при ООН ответила на российские упреки о поставках оружия Украине

Все новости...
армия
Российского оппозиционера Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за "фейки" против армии РФ
Закаленные войной. Как Израиль стал военной сверхдержавой
Минобороны передало на вооружение ВСУ систему, по которой НАБУ ведет расследование
Последние новости
16:15
В Украине завершается уборка зерновых: сколько тонн удалось намолотить в условиях войны
15:49
видеоВ Осло вручили Нобелевскую премию мира лауреатам из Украины, РФ и Беларуси
15:36
Россия устроила демарш Финляндии из-за сожженного флага РФ в Хельсинки
15:33
Полиция зафиксировала 47 тысяч военных преступлений со стороны оккупантов с 24 февраля
15:20
В ЕС усилились разногласия по проекту ограничения цены на газ
14:44
Германия передаст Украине 36 тысяч одеял, которые сначала хотели продать на аукционе
14:35
Герой и "Призрак Винницкой области": что известно о пилоте с позывным Karaya
14:24
обновленоЧтобы вернуть Одессе свет, понадобится больше времени – замглавы ОП
14:18
Омбудсмен не знает, где и каких пленных посетил Красный Крест
14:04
Европарламент не комментирует расследование, в котором фигурирует его вице-президент
Все новости...