В России горит комбинат, выпускающий шины для военной техники

В Российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат, который, в частности, изготавливает шины для авиа- и военной техники.

Источник: российское издание "Коммерсант", Прокуратура Алтайского края

Детали: Пожар начался около 5 утра. В 10 местные пожарные заявили, что локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено низкой температурой и сильным задымлением.

В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.

Во время пожара из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.

Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.