В России горит комбинат, выпускающий шины для военной техники
Пятница, 9 декабря 2022, 14:03
В Российском Барнауле загорелся Алтайский шинный комбинат, который, в частности, изготавливает шины для авиа- и военной техники.
Источник: российское издание "Коммерсант", Прокуратура Алтайского края
Детали: Пожар начался около 5 утра. В 10 местные пожарные заявили, что локализовали на площади 1 тыс. кв. м. Тушение осложнено низкой температурой и сильным задымлением.
В ликвидации пожара приняли участие 110 человек и 33 единицы техники.
Во время пожара из здания комбината спасли трех человек, они не пострадали. О погибших не сообщается.
Местная прокуратура уже проводит проверку и пытается установить причины пожара.
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