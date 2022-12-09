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Германия еще не решила, давать ли Украине танки Leopard 2

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 15:22

Германия продолжает переговоры с Вашингтоном и другими партнерами по поставкам танков Украине, но решение о передаче своих танков Leopard 2 пока не приняла.

Об этом сказала на брифинге в пятницу представитель пресс-службы федерального правительства Кристине Хоффманн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Наш принцип известен: мы не хотим и не будем поставлять единолично, а только в кооперации", - заявила Хоффманн и напомнила, что ни одна из стран НАТО или партнеров до сих пор не предоставила боевых танков для ВСУ.

При этом она отметила, что на самом деле происходят постоянные и интенсивные контакты между немецкой и американской сторонами, в частности между советниками по внешнеполитическим вопросам, соответственно, президента и канцлера по теме поставок Украине вооружений.

В то же время Хоффманн подчеркнула, что никогда со стороны США не звучало требований или даже просьбы передать Украине боевые танки Lеopard 2.

"Германия как суверенное государство сама может решать, что ей поставлять и что не поставлять", - добавила она.

Представитель Минобороны ФРГ Арно Коллац в свою очередь добавил, что "переговоры ведутся по всем позициям", но в настоящее время новостей о намерениях Германии поставить танки нет.

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Напомним, глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США поддержат передачу Германией Украине танков Leopard 2, о чем ранее сообщали СМИ.

Темы: Германияоружие
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