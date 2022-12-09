Моди отказался встречаться с Путиным, потому что тот угрожает ядерным оружием

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от ежегодной встречи с президентом России Владимиром Путиным после того, как тот пригрозил применить ядерное оружие в войне в Украине,

Источники: Bloomberg, который ссылается на осведомленных лиц

Детали: Источники издания рассказали, что отношения между Индией и Россией остаются крепкими, однако Моди не выгодно публично сейчас об этом говорить.

Такие встречи проводились ежегодно начиная с 2000 года. Отменяли ее только один раз из-за пандемии в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также подтвердил, что в этом году встречу отменили.

По словам источника, решение Индии отказаться от саммита с РФ стало понятным после саммита в Узбекистане, когда Моди фактически призвал Путина остановить войну.

Предыстория: В октябре министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время телефонного разговора заявил министру обороны РФ Сергею Шойгу что "не следует прибегать к ядерному варианту", когда речь идет о войне в Украине.