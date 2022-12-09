Вице-президента Европарламента арестовали по делу о незаконном лоббизме Катара – AFP

В Брюсселе в пятницу вечером была арестована одна из вице-президенток Европарламента, депутат от греческих социалистов Евы Кайли по делу о незаконном лоббизме со стороны Катара в учреждении ЕС.

Об этом агентству AFP сообщил приближенный к следствию источник, сообщает "Европейская правда".

Ранее по делу уже арестовали четырех человек, в том числе помощника евродепутата из группы социалистов и демократов, который является коллегой Кайли, и бывшего депутата Европарламента от Италии Пьера-Антонио Панцери, также социалиста.

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Двое других арестованных - директор неправительственной организации и профсоюзный лидер итальянского происхождения.

Как сообщалось ранее, в Брюсселе и окрестностях были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, одна из стран Персидского залива связывалась с должностными лицами Европарламента "с весомой политической и/или стратегической позицией" и лоббировала свои интересы, отправляя им "значительные суммы денег" и "важные подарки".

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