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Вице-президента Европарламента арестовали по делу о незаконном лоббизме Катара – AFP

"Европейская правда"Пятница, 9 декабря 2022, 21:33
Вице-президента Европарламента арестовали по делу о незаконном лоббизме Катара – AFP
Ева Кайли, фото из ее Facebook

В Брюсселе в пятницу вечером была арестована одна из вице-президенток Европарламента, депутат от греческих социалистов Евы Кайли по делу о незаконном лоббизме со стороны Катара в учреждении ЕС.

Об этом агентству AFP сообщил приближенный к следствию источник, сообщает "Европейская правда".

Ранее по делу уже арестовали четырех человек, в том числе помощника евродепутата из группы социалистов и демократов, который является коллегой Кайли, и бывшего депутата Европарламента от Италии Пьера-Антонио Панцери, также социалиста.

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Двое других арестованных - директор неправительственной организации и профсоюзный лидер итальянского происхождения.

Как сообщалось ранее, в Брюсселе и окрестностях были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности "преступной организации, коррупции и отмывания денег". В частности правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

По данным федеральной прокуратуры Бельгии, одна из стран Персидского залива связывалась с должностными лицами Европарламента "с весомой политической и/или стратегической позицией" и лоббировала свои интересы, отправляя им "значительные суммы денег" и "важные подарки".

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По данным СМИ, в том числе AFP, речь идет о Катаре, где сейчас проходит Чемпионат мира по футболу. Проведение важного спортивного мероприятия в Катаре стало предметом споров из-за положения трудовых мигрантов, а также ограничений в отношении представителей ЛГБТ и болельщиков в целом.

Темы: ЕвропаЕвропарламент
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