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Косово хочет увеличения численности войск НАТО в стране

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 15:54

После вспышки напряженности в отношениях между Сербией и Косово на прошлой неделе косовский премьер-министр Альбин Курти призывает к усилению присутствия защитных сил НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

"Значительное увеличение количества солдат и военной техники НАТО в нашей стране улучшило бы безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - сказал Курти.

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Глава правительства пояснил, что Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и количество своих солдат и резервистов. "Увеличение количества солдат в составе миротворческих сил НАТО KFOR поддержало бы наши оборонительные усилия" - пояснил он.

В настоящее время в Косово развернуто около 3800 солдат KFOR, около 70 из которых являются немцами. Согласно решению Бундестага, в бывшую южную сербскую провинцию могут быть направлены до 400 немецких спасателей.

"Немецкие солдаты, безусловно, приветствуются в Косово, - сказал Курти. Бундесвер присутствует в Косово уже 23 года, и за это время между ними и местным гражданским населением никогда не возникало никаких проблем. Бывший немецкий лагерь KFOR в Призрени превратился в инновационный парк с многочисленными успешными компаниями.

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В прошлую среду ухудшилась ситуация с безопасностью в конфликте между Сербией и Косово. В ответ на возведение многочисленных дорожных баррикад на сербской стороне Косово правительство в Приштине временно закрыло важнейший пограничный переход.

Косовские силы безопасности и солдаты KFOR подверглись нескольким нападениям, в том числе с применением огнестрельного оружия. После призывов ЕС и США к деэскалации, глава Сербии Александар Вучич добился демонтажа дорожных баррикад в четверг, и ситуация успокоилась.

Однако, по мнению экспертов, напряженность еще далеко не исчерпана. Курти сказал: "16 баррикад в четырех северных общинах Косово и люди в масках на лицах, с эмблемами наемников "Вагнера" и "Ночных волков" (российский мотоклуб - ред. ) на темной униформе, размахивающие флагами с надписью "Молитесь Богу и держитесь за Россию", четко указывают на необходимость ввода дополнительных войск НАТО, равно как и накопление сербских войск и артиллерии вдоль косовской границы, а также постоянные зловещие заявления со стороны сербских и российских чиновников".

Темы: КосовоНАТО
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