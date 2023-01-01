Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Косово хочет увеличения численности войск НАТО в стране

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 16:54

После вспышки напряженности в отношениях между Сербией и Косово на прошлой неделе косовский премьер-министр Альбин Курти призывает к усилению присутствия защитных сил НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Welt.

"Значительное увеличение количества солдат и военной техники НАТО в нашей стране улучшило бы безопасность и мир в Косово и во всем регионе Западных Балкан", - сказал Курти.

Глава правительства пояснил, что Косово в настоящее время увеличивает расходы на оборону и количество своих солдат и резервистов. "Увеличение количества солдат в составе миротворческих сил НАТО KFOR поддержало бы наши оборонительные усилия" - пояснил он.

В настоящее время в Косово развернуто около 3800 солдат KFOR, около 70 из которых являются немцами. Согласно решению Бундестага, в бывшую южную сербскую провинцию могут быть направлены до 400 немецких спасателей.

"Немецкие солдаты, безусловно, приветствуются в Косово, - сказал Курти. Бундесвер присутствует в Косово уже 23 года, и за это время между ними и местным гражданским населением никогда не возникало никаких проблем. Бывший немецкий лагерь KFOR в Призрени превратился в инновационный парк с многочисленными успешными компаниями.

В прошлую среду ухудшилась ситуация с безопасностью в конфликте между Сербией и Косово. В ответ на возведение многочисленных дорожных баррикад на сербской стороне Косово правительство в Приштине временно закрыло важнейший пограничный переход.

ВИДЕО ДНЯ

Косовские силы безопасности и солдаты KFOR подверглись нескольким нападениям, в том числе с применением огнестрельного оружия. После призывов ЕС и США к деэскалации, глава Сербии Александар Вучич добился демонтажа дорожных баррикад в четверг, и ситуация успокоилась.

Однако, по мнению экспертов, напряженность еще далеко не исчерпана. Курти сказал: "16 баррикад в четырех северных общинах Косово и люди в масках на лицах, с эмблемами наемников "Вагнера" и "Ночных волков" (российский мотоклуб - ред. ) на темной униформе, размахивающие флагами с надписью "Молитесь Богу и держитесь за Россию", четко указывают на необходимость ввода дополнительных войск НАТО, равно как и накопление сербских войск и артиллерии вдоль косовской границы, а также постоянные зловещие заявления со стороны сербских и российских чиновников".

Темы: КосовоНАТО
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол

фото, видеоНа Львовщине задержан российский агент – СБУ

Ситуация в энергосистеме контролируемая несмотря на атаку РФ ночью - Укрэнерго

опросПостоянные атаки и энерготеррор РФ не поколебали украинцев: большинство – против уступок

Ракетный удар по Киеву 31 декабря: в реанимации скончался один из пострадавших

Ночью над Украиной сбито 39-40 ударных дронов и одну ракету Х-59

Все новости...
Косово
Сербы разобрали баррикаду на крупнейшем пропускном пункте между Косово и Сербией
Вучич призвал сербов на севере Косово разбирать баррикады: получил все гарантии
С сербской стороны границы с Косово возвели баррикады, заблокировав движение
Последние новости
14:48
фотоУмер украинский ядерщик, экс-директор объекта "Укрытие"
14:29
Если Путин сохранит лицо, это будет последний гвоздь в гроб послевоенного порядка - посол
14:23
Япония предложит семьям, которые выезжают из Токио, почти $8 тысяч на ребенка – СМИ
14:16
Президент Еврокомиссии провела первый в новом году разговор с Зеленским
14:15
В оккупированном Бердянске заявляют, что сбили самодельный беспилотник
14:14
ЕС с февраля предоставил 485 млн евро для поддержки гражданских украинцев
14:04
Учения российских и беларусских войск в очередной раз продолжили
13:52
Посол ЕС: Объемы экспорта из Украины в Евросоюз за 2022 год выросли, несмотря на войну
13:51
Требуются средства на восстановление: КНУ Шевченко просит о помощи после обстрела 31 декабря
13:46
Во Львове "заминировали" здание горсовета
Все новости...