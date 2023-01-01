Косово хоче збільшення чисельності військ НАТО в країні

Після спалаху напруженості у відносинах між Сербією і Косово минулого тижня косовський прем'єр-міністр Альбін Курті закликає до посилення присутності захисних сил НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав в інтерв’ю Welt.

"Значне збільшення кількості солдатів і військової техніки НАТО в нашій країні покращило б безпеку і мир в Косово і в усьому регіоні Західних Балкан", - сказав Курті.

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Глава уряду пояснив, що Косово в даний час збільшує витрати на оборону і кількість своїх солдатів і резервістів. "Збільшення кількості солдатів у складі миротворчих сил НАТО KFOR підтримало б наші оборонні зусилля" – пояснив він.

В даний час в Косово розгорнуто близько 3800 солдатів KFOR, близько 70 з яких є німцями. Згідно з рішенням Бундестагу, до колишньої південної сербської провінції можуть бути направлені до 400 німецьких рятувальників.

"Німецькі солдати, безумовно, вітаються в Косові, - сказав Курті. Бундесвер присутній в Косові вже 23 роки, і за цей час між ними і місцевим цивільним населенням ніколи не виникало жодних проблем. Колишній німецький табір KFOR у Прізрені перетворився на інноваційний парк з численними успішними компаніями.

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Минулої середи погіршилася безпекова ситуація в конфлікті між Сербією і Косово. У відповідь на зведення численних дорожніх барикад на сербській стороні Косова уряд у Приштині тимчасово закрив найважливіший прикордонний перехід.

Косовські сили безпеки та солдати KFOR зазнали кількох нападів, в тому числі із застосуванням вогнепальної зброї. Після закликів ЄС і США до деескалації, глава Сербії Александар Вучич домігся демонтажу дорожніх барикад у четвер, і ситуація заспокоїлася.

Однак, на думку експертів, напруженість ще далеко не вичерпана. Курті сказав: "16 барикад в чотирьох північних громадах Косова і люди в масках на обличчях, з емблемами найманців "Вагнера" і "Нічних вовків" (російський мотоклуб - ред.) на темній уніформі, які розмахують прапорами з написом "Моліться Богу і тримайтеся за Росію", чітко вказують на необхідність введення додаткових військ НАТО, так само як і накопичення сербських військ і артилерії вздовж косовського кордону, а також постійні зловісні заяви з боку сербських і російських чиновників".