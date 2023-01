Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило министерство иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK