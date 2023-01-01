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Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 17:55

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило министерство иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.

Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

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Россия, на которую ранее приходилось более половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После вторжения в Украину Германия начала усилия по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад. 

Другие будут открыты в течение следующих месяцев.

Темы: ВеликобританияРосcиягаз
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