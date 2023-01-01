Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

"Европейская правда"Воскресенье, 1 января 2023, 16:55
Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило министерство иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.

ВИДЕО ДНЯ

Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

Россия, на которую ранее приходилось более половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После вторжения в Украину Германия начала усилия по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад. 

Другие будут открыты в течение следующих месяцев.

Темы: ВеликобританияРосcиягаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Великобритания
Комитет парламента Британии назвал Тайвань независимой страной
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Последние новости
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
Все новости...
Реклама: