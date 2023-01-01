Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа

Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило министерство иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK Реклама: January 1, 2023

"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.

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Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.

Россия, на которую ранее приходилось более половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.

После вторжения в Украину Германия начала усилия по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад.

Другие будут открыты в течение следующих месяцев.