Великобритания прекратила импорт российского сжиженного природного газа
Великобритания 1 января прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило министерство иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter.
Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023
We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK
"Сегодня Великобритания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.
Мы перекрываем Путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", - говорится в сообщении.
Это произошло после того, как канцлер Олаф Шольц отметил прогресс Германии в освобождении от зависимости от российского газа.
Россия, на которую ранее приходилось более половины поставок природного газа в страну, не поставляет газ в Германию с конца августа.
После вторжения в Украину Германия начала усилия по хранению газа и диверсификации его поставок и начала строить терминалы сжиженного природного газа, первый из которых был открыт две недели назад.
Другие будут открыты в течение следующих месяцев.