Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу
Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.
Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023
We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK
"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу.
Ми перекриваємо Путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності" - йдеться у повідомленні.
Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.
Росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.
Після вторгнення в Україну Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому.
Інші будуть відкриті протягом наступних місяців.