Россияне перегруппировываются на Херсонщине, на двух направлениях обороняются – сводка Генштаба

Россияне перегруппировывают войска на Херсонском направлении, обороняются – на Новопавловском и Запорожском, а продолжают попытки наступательных действий на Бахмутском, при этом на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях они пытаются улучшить тактическое положение.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Противник, который только за 31 декабря потерял 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на Бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

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На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется, а на Херсонском – перегруппировывает войска".

Детали: В течение суток противник нанес 35 авиационных ударов, в частности, применил БПЛА "Шахед-136", все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Также российские оккупанты совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по детской больнице города Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Бучки и Ясная Поляна Черниговской области; Нововасильевка, Винторивка, Чернацкое, Уланово, Студенок, Ходино, Искрисковщина, Краснополье и Угроиды на Сумщине и Мороховец, Зеленое, Старица, Огурцево, Малая Волчья, Меловое, Волчанск, Двуречная, Московка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстреляны районы населенных пунктов Масютовка, Орлянское, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Ольшаны и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Площанка, Невское, Ямполовка, Торское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении от огня разнокалиберной артиллерии пострадали районы более 15 населенных пунктов. среди них - Спирное, Белогоровка, Соледар, Бахмут, Ивановское, Клищеевка, Курдюмовка, Дружба, Майорск и Озеряновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении снова обстреляно Водяное, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник нанес огневое воздействие по Временке, Большой Новоселке, Пречистовке, Угледару и Никольскому Донецкой области.

На Запорожском направлении вражеский огонь фиксировался у более 15 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Дорожнянка, Зализнычное, Чаривне и Новоданиловка в Запорожье и Новоселка Херсонской области.

На Херсонском направлении от огня противника пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Львовское, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Антоновка и Херсон.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по районам захватчиков, а украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.