Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7 – СМИ
Понедельник, 2 января 2023, 05:45
Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится в Хиросиме 19-21 мая.
Источник: японское издание Nikkei
Детали: Издание сообщает, что Кисида "вносит коррективы", чтобы предложить Зеленскому присоединиться в онлайн-формате к встрече лидеров G7.
Реклама:
Японский премьер намерен пригласить Зеленского, чтобы непосредственно от него услышать о текущей ситуации в Украине.
Участники саммита G7 планируют обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, которая возникли вследствие российского вторжения в Украину.