Япония планирует пригласить Зеленского на саммит G7 – СМИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который состоится в Хиросиме 19-21 мая.

Источник: японское издание Nikkei

Детали: Издание сообщает, что Кисида "вносит коррективы", чтобы предложить Зеленскому присоединиться в онлайн-формате к встрече лидеров G7.

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Японский премьер намерен пригласить Зеленского, чтобы непосредственно от него услышать о текущей ситуации в Украине.

Участники саммита G7 планируют обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности, которая возникли вследствие российского вторжения в Украину.