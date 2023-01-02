Жителей Киевской области предупреждают о взрывах: Сохраняйте спокойствие
Понедельник, 2 января 2023, 10:45
Жителей Киевщины предупреждают о работе саперов в понедельник: возможны звуки взрывов.
Источник: Киевская областная военная администрация
Детали: 2 января с 14:00 до 16:00 в Бучанском районе саперы ГСЧС будут уничтожать взрывоопасные предметы.
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Также в течение дня в Вышгородском районе будут проходить учения для саперов.
В связи с этим в некоторых общинах области возможно будет слышны звуки взрывов.
Дословно: "Сохраняйте спокойствие и в случае воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия".
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