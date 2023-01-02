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В Германии продолжают прямые контакты с Путиным, но не верят в его готовность к миру

"Европейская правда"Понедельник, 2 января 2023, 15:50

Немецкое федеральное правительство продолжает поддерживать прямые контакты с президентом России Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками, но считают, что Москва не настроена всерьез на достижение справедливого мира.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", заявили представители Берлина на брифинге для журналистов в понедельник.

"Канцлер и некоторые другие политики в ЕС имеют прямой контакт с президентом Путиным. Конечно, есть контакты и на других уровнях", - сказала представитель федерального правительства Германии Кристине Хоффманн.

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В свою очередь представитель министерства иностранных дел Германии Кристиан Вагнер отметил, что со стороны РФ серьезных предложений по мирным переговорам нет. Это подтверждается в частности "жестокой кампанией" по бомбардировке украинских городов в последние дни.

"Такие действия России говорят сами за себя", - подчеркнул Вагнер, добавив, что условия будущих переговоров должна определять Украина, а Берлин будет поддерживать Киев, который борется не только за свое выживание, но и за ценности и мирный порядок в Европе.

Напомним, в традиционном обращении по случаю Рождества президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал сограждан продолжать проявлять солидарность с Украиной и пожелал ей справедливого мира.

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А немецкий канцлер Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что Путин ведет "империалистическую, захватническую войну в центре Европы", и пообещал продолжать поддерживать Украину.

Темы: ГерманияПутин
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