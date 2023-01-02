Европарламент инициирует снятие неприкосновенности с двух депутатов по делу "Катаргейта"

Президент Европейского парламента Роберта Метсола в понедельник инициировала срочную процедуру снятия неприкосновенности с двух депутатов на основании запроса бельгийских судебных органов по делу "Катаргейта".

Как пишет "Европейская правда", об этом объявила пресс-служба Европарламента.

Согласно процедуре, снятие неприкосновенности должно быть объявлено главой органа на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 16 января, после чего вопрос передается в Комитет по правовым вопросам Европарламента для подготовки предложения по решению.

Реклама:

После проработки вопроса в комитете решение выносится на пленарное заседание. Для снятия неприкосновенности в таком случае требуется простое большинство голосов. Президент Европарламента надеется, что эти процедуры удастся завершить до 13 февраля.

Также Метсола планирует в ближайшие недели изложить свое видение реформы Европейского парламента, чтобы предупредить возникновение коррупционных скандалов вроде "Катаргейта".

"С самого первого момента Европейский парламент сделал все, что было в его силах, чтобы помочь в расследовании, и мы будем и дальше гарантировать, что безнаказанности не будет. Виновные увидят, что этот парламент – на стороне закона", – сказала она.

ВИДЕО ДНЯ

Официально имена евродепутатов, с которых будут снимать неприкосновенность, не называют, но источники агентства AFP подтверждают, что речь идет о двух ключевых фигурантах "Катаргейта" – итальянце Андреа Коццолино и бельгийце Марке Тарабелле.

Напомним, коррупционный скандал связан с подкупом действующих и бывших должностных лиц Европарламента. В рамках расследования, среди прочих, была взята под стражу уже бывшая вице-президент Ева Кайли, которую обвиняют в незаконном лоббизме в пользу Катара, и экс-депутат Европарламента Пьер-Антонио Панцери.

В связи с расследованием Европарламент приостановил голосование по предоставлению гражданам Катара безвизового режима с ЕС, а также отстранил от должности подозреваемую в коррупции Кайли.

Читайте также: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.