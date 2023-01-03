Россияне били по побережью вблизи Очакова в понедельник

В понедельник 2 января российские войска несколько раз нанесли удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Прямая речь: "Вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет".

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Детали: В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.