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Россияне били по побережью вблизи Очакова в понедельник

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 07:53
Россияне били по побережью вблизи Очакова в понедельник
Очаков на карте, Google Maps

В понедельник 2 января российские войска несколько раз нанесли удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины.

Источник: глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким

Прямая речь: "Вчера, 2 января, в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской громады. Пострадавших нет".

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Детали: В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Темы: Николаевская областьвойна
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