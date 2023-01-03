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Россия вывела на боевое дежурство в Черное море шесть кораблей – ВМС

Елена РощинаВторник, 3 января 2023, 08:47

Российское командование вывело в Черное море до 6 военных кораблей, еще один дежурит в Азовском море.

Источник: данные Военно-морские силы ВСУ

Детали: По данным ВМС Вооруженных сил Украины, в Черном море на боевом дежурстве находятся до 6 вражеских кораблей.

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В Азовском море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль.

В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общий залп – 72 ракеты.

За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

ВИДЕО ДНЯ
  • в Азовское море – 27 судов, из них 7 судов двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море – 30 судов, из них 7 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
 

Темы: Черное мореАзовское мореРосcиявойна
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