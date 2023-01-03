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Президент Литвы: Это должен быть год, когда Украина победит агрессора

"Европейская правда"Вторник, 3 января 2023, 16:40
Гитанас Науседа. фото из Твиттера

В 2023 году Литва продолжит военную поддержку Украины и будет отправлять военную технику, боеприпасы и обеспечивать военную подготовку.

Об этом написал в Twitter президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда"

"Это должен быть год, когда Украина победит агрессора. Крайне важно наращивать темпы поддержки со стороны всех союзников. Победа уже близко", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что запланированный на 2023 год объем военной помощи Украине со стороны Литвы составляет около 40 млн евро.

С начала полномасштабного вторжения Литва уже предоставила Украине военной помощи на 283 миллиона евро.

В нее входят и летальная (зенитные ракетные комплексы, легкое пехотное вооружение, противотанковые средства, минометы, пулеметы, боеприпасы, бронетранспортеры и гаубицы), и нелетальная помощь (беспилотники, средства индивидуальной защиты, приборы ночного видения).

Напомним, в Литве первые механики украинской армии завершили обучение по обслуживанию самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000.

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Темы: Литвавойна
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